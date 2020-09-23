У Лопеса перед боем с Ломаченко возникли проблемы с лишним весом

23 сентября, 2020, 12:12

У американского боксера Теофимо Лопеса за месяц до боя с украинцем Василием Ломаченко 5 кг лишнего веса

Об этом заявил отец и тренер американца Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING.

"Сейчас мой сын весит 66,2 кг. Нам осталось сбросить 5 кг. Мы избавимся от них в течение недели. Мы опережаем график. В бою с Комми мы не были настолько хороши. Я не могу дождаться этого боя. Мы готовы, Теофимо выглядит резким. Спарринги проходят потрясающе. Сейчас мы спаррингуем с более тяжелыми парнями. Мы приближаемся к пику, поэтому вскоре начнем работать с мелкими спарринг-партнерами, чтобы Теофимо использовал свою скорость. К 17 октября он будет готов очень хорошо ", - заверил Лопес-старший.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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