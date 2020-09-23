Кулеба назвал реальными шансы на внедрение двойного гражданства в Украине
23 сентября, 2020, 15:41
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, который будет регулировать ситуацию с двойным гражданством в Украине
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает УНИАН .
"Для нас этот вопрос гораздо шире, чем только в части украинских венгров. Я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но он гораздо шире. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, примут ли в Раде закон о двойном гражданстве.
- Напомним, в октябре 2019 года Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства .
- 6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
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