В Украине давно назрела норма о двойном гражданстве, - Кулеба

6 сентября, 2020, 21:11

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кулебы, в парламенте уже есть законопроект о двойном гражданстве.

"Вы знаете, что я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины. И эта норма давно назрела", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что в случае принятия закона, двойное гражданство запрещено будет получать госслужащим.

Напомним, в октябре 2019 года Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства.

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