Еще 7 хасидам запретили въезд в Украину из-за попытки пересечь границу со стороны Венгрии

23 сентября, 2020, 18:47

Еще семь хасидов-нелегалов из-за попытки попасть в Украину получили запрет на въезд на 5 лет

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

Документы были только у 2 человек - граждан США и Израиля.

"На пять лет запретили въезд в Украину иностранцам, которые с целью паломничества планировали попасть в Умань, незаконно пересекли границу из Венгрии", - говорится в сообщении.

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Помогали хасидам два украинца - сейчас в отношении них возбуждены уголовные производства за "Незаконную переправку лиц через государственную границу Украины". Им грозит до 9 лет тюрьмы.