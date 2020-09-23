Экс-партнер Роналду по атаке "Реала" перешел в "Ювентус"

23 сентября, 2020, 10:10

"Ювентус" арендовал у "Атлетико" бывшего партнера Криштиану Роналду по атаке "Реала" Альваро Морату

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Туринский клуб арендовал испанского нападающего на один сезон с возможностью продления контракта еще на год. В контракте также предусмотрена опция выкупа Мораты.

"Ювентус" заплатит "Атлетико" за испанского форварда 10 млн евро. Если туринский клуб захочет выкупить Морату, ему придется заплатить мадридцам 45 млн евро.

Испанец будет получать в итальянском клубе 7,5 млн евро в год.

В 2010-2014 и 2016-2017 годах Альваро Мората был партнером нынешнего лидера "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по атаке "Реала".

Также 27-летний испанец выступал за английский "Челси". Мората уже играл за "Ювентус" в 2014-2016 годах.

В прошлом сезоне Альваро Мората сыграл за "Атлетико" 44 матча, забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, 16 сентября "Ювентус" решил разорвать контракт с чемпионом мира в составе сборной Германии Сами Хедирой.

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