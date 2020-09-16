"Ювентус" избавится чемпиона мира
Об этом заявил инсайдер Никола Скира в twitter.
Сейчас Сами Хедира продолжает переговоры с клубом по поводу расторжения контакта. "Ювентус" хочет прекратить действие соглашения досрочно, однако, немец требует компенсацию в 3 млн евро. Эта сумма составляет половину его годовой заработной платы.
Сами Хедира перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2015 году на правах свободного агента. За туринский клуб хавбек провел 145 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.
В прошлом сезоне Хедира сыграл за "Ювентус" 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года.
33-летний Сами Хедира сыграл 77 матчей и забил 7 голов за сборную Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.
Sami #Khedira and #Juventus are in talks for the termination of the contract. The German midfielder asks a indemnity of € 3M on his salary (€ 6M net until June 2021). #transfers- Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020
- 9 сентября сообщалось, что Луис Суарес договорился о переходе с "Барселоны" в "Ювентус".
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