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Espreso.tvСпорт"Ювентус" избавится чемпиона мира

"Ювентус" избавится чемпиона мира


фото: Getty Images
Итальянский "Ювентус" решил разорвать контракт с чемпионом мира в составе сборной Германии Сами Хедирой

Об этом заявил инсайдер Никола Скира в twitter.

Сейчас Сами Хедира продолжает переговоры с клубом по поводу расторжения контакта. "Ювентус" хочет прекратить действие соглашения досрочно, однако, немец требует компенсацию в 3 млн евро. Эта сумма составляет половину его годовой заработной платы.

Сами Хедира перешел в "Ювентус" из "Реала" в 2015 году на правах свободного агента. За туринский клуб хавбек провел 145 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

В прошлом сезоне Хедира сыграл за "Ювентус" 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года.

33-летний Сами Хедира сыграл 77 матчей и забил 7 голов за сборную Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.

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