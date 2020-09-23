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Espreso.tvСпортЕкс-футболист "Барселоны" согласился тренировать Нидерланды на Евро-2020

Екс-футболист "Барселоны" согласился тренировать Нидерланды на Евро-2020


фото: Getty Images
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет бывший капитан национальной команды Франк де Бур

Об этом сообщает De Telegraaf.

Франк де Бур подпишет контракт со сборной Нидерландов к лету 2022 года. Официально о назначении 50-летнего тренера будет объявлено в течение недели.

На посту главного тренера сборной Нидерландов Франк де Бур сменит Рональда Кумана, который возглавил испанскую "Барселону". Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.

На должность нового тренера также рассматривались кандидатуры Франка Райкарда и Петера Боса, но первый не захотел возвращаться к тренерской карьере, а второй предпочел остаться в немецком "Баере".

Известно, что в тренерский штаб де Бура войдет бывший форвард сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой.

Последним местом работы Франка де Бура была "Атланта Юнайтед" из США. Также голландец тренировал итальянский "Интер", нидерландский "Аякс" и английский "Кристал Пэлас".

Во время игровой карьеры Де Бур был капитаном сборной Нидерландов. На клубном уровне выступал за "Аякс", "Барселону", турецкий "Галатасарай", шотландский "Рейнджерс", а также "Аль-Райан" и "Аль-Шамаль" из Катара.

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе на Евро-2020.

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