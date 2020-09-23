Екс-чемпион мира заявил о намерении сразиться с победителем боя Усик - Чисора

23 сентября, 2020, 13:30

Бывший чемпион мира WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер намерен встретиться с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой

Об этом сообщает BT Sport Boxing в YouTube.

По словам Паркера, ему интересен бой с победителем встречи Усика против Чисоры, который способен создать украинцу проблемы.

"У Чисоры есть "топливо в баке". Он показал, что у него достаточно "бензина", чтобы преследовать соперников, выбрасывая удары. Поэтому бой с Усиком так интересен. Я думаю, что здесь все зависит от того, кто пристреляется и будет активнее боксировать. Как вы знаете, Чисора давит. Я не могу дождаться поединка. Я хочу драться с любым из этих парней", - сказал Паркер.

Также новозеландец отметил, что до сих пор стремится взять реванш у британца Диллиана Уайта.

"Диллиан Уайт на моем радаре со времен моего поражения. Мы выдали хороший бой. В тот день Уайт оказался лучшим, но я всегда говорил, что могу сделать это. Надеюсь, у нас будет реванш в будущем. Мне плевать, с кем драться. Я выйду против любого бойца", - заверил Паркер.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO (Всемирной боксерской организации) в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал британец Энтони Джошуа.

23 сентября стало известно, что Александр Усик и Дерек Чисора согласились на уменьшение гонораров ради проведения боя в 2020 году.

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