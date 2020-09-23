Усик согласился пойти на уступки ради возвращения на ринг в 2020 году

23 сентября, 2020, 11:11

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора согласились на уменьшение гонораров ради проведения боя в 2020 году

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Хирна, украинский и британский боксеры согласились снизить свои финансовые запросы, чтобы поединок состоялся в октябре-ноябре в Великобритании.

"Не секрет, мы очень хотим, чтобы на этом поединке присутствовали болельщики, но очевидно, что с этим могут возникнуть очень серьезные проблемы. В какой-то момент я и вовсе потерял надежду, что мы сможем организовать эту схватку до конца года. Но оба боксера прекрасно понимают ситуацию в мире. Оба согласились снизить свои финансовые запросы. Так что мы продолжаем работать. Мы уже близко. Верю, что скоро договоримся, ведь болельщики с нетерпением ждут этого поединка. Я очень рад, что Усик и Чисора понимают нынешние условия и идут на уступки ", - сказал Хирн.

Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.

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