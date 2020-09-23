COVID-19 в Украине: МЗ обновило стандарты госпитализации больных
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В МЗ обновили стандарты госпитализации инфицированных COVID-19.
Согласно новым стандартам, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из групп риска.
К группам риска относятся пациенты с:
- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;
- тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- тяжелым течением артериальной гипертензии;
- онкологическими заболеваниями
- декомпенсированным сахарным диабетом;
- тяжелыми аллергическими болезнями;
- иммуносупрессивными состояниями;
- аутоиммунными заболеваниями
- почечной недостаточностью.
МЗ обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Кто входит в эту группу, подробнее в нашей инфорграфициОпубликовано Министерство здравоохранения Украины Среда, 23 сентября 2020 г.
- По состоянию на утро 23 сентября зафиксировано 3497 новых случаев коронавируса, 63 пациентов умерли, 1769 - выздоровели.
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