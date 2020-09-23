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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: МЗ обновило стандарты госпитализации больных

COVID-19 в Украине: МЗ обновило стандарты госпитализации больных

Министерство здравоохранения обновило стандарты госпитализации больных коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В МЗ обновили стандарты госпитализации инфицированных COVID-19.

Согласно новым стандартам, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из групп риска.

К группам риска относятся пациенты с:

- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

- тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

- тяжелым течением артериальной гипертензии;

- онкологическими заболеваниями

- декомпенсированным сахарным диабетом;

- тяжелыми аллергическими болезнями;

- иммуносупрессивными состояниями;

- аутоиммунными заболеваниями

- почечной недостаточностью.

МЗ обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Кто входит в эту группу, подробнее в нашей инфорграфици

Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Среда, 23 сентября 2020 г.

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