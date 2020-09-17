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Espreso.tvОбщество"Простым языком и с шутками": ЦИК запустит интернет-игру про выборы

"Простым языком и с шутками": ЦИК запустит интернет-игру про выборы

С 21 сентября Центральная избирательная комиссия запустит бесплатный портал "ЦИК: Просвита" для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов, в котором в виде интерактивной шутливой интернет-игры будут рассказывать о выборах

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в комментарии Укринформу .

"21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. В общем каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими важными персонами ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии отмечает, что "ЦИК: Просвита" сейчас является единственным образовательным порталом о выборах "простым языком".

Сообщается, что над проектом работали более 30 специалистов, Совет Европы, в частности, отвечал за менеджмент проекта. Студия онлайн-образования EdEra и креативная лабаратория Platforma разрабатывали концепцию и онлайн-курсы, EdEra, в частности, учебную платформу и сайт, креативное агентство BigBangers создавала визуальную часть проекта.

"На портале каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организации, о избирательных системах и других важных темах в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет. Портал имеет стильное визуальное оформление, ведь на страницах проекта оживают иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве", - отметили в пресс-служба.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут голосовать на местных выборах люди с COVID-19. Можно будет проголосовать из дому .

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