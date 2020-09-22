Юнаков После провала голосования о конкурсе в САП нардепам угрожали

22 сентября, 2020, 21:26

Нардеп от "Слуги народа" Иван Юнаков хотел воздержаться при голосовании за постановление о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора, но увидел, как ОПЗЖ и "За будущее" всем составом поддержали документ, возмутился и проголосовал против

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление".

Сам он при голосовании постановления о конкурсной комиссии САП ориентировался на антикоррупционный комитет и коллег, которых считает компетентными.

"Те люди, на которых я ориентировался, либо воздержались, либо не голосовали вообще. То есть, по сути, все выступили против. И потом, кстати, некоторые из них так же получили сообщения с угрозами", - отметил Юнаков, не уточнив имен .

Нардеп уверен, что присланные ему и другим сообщения, скорее, имеют целью взволновать, чем означают угрозу расправы.

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"Да угрозы не делаются, это очевидно. По-другому бы передали месседж. Хотя, конечно, это неприятно, все-таки личный номер. Кстати, этих сообщений мне пришло несколько. Плюс в Facebook много всяких ботов написал. В целом, я с юмором отнесся, но заявление в правоохранительные органы все же написал. Между прочим, подобные сообщения пришли, как я узнал впоследствии, еще десятку людей, которые тоже не голосовали. И только депутатам нашей фракции", - отметил Юнаков.

Он указал, что это не единичный случай. По мнению нардепа, так делается, чтобы люди понимали: контролируется все, что они делают.

"Я считаю, это не угроза, а своего рода учет неугодных; тех, кто не голосовал за "спорные" законы. Такие же сообщения были, когда обсуждался антиколомойский банковский закон", - вспомнил "слуга народа".