Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсную комиссию для отбора в САП

3 сентября, 2020, 13:58

Верховная Рада не назначила семь человек в комиссию по проведению конкурса на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

За постановление проголосовал 221 депутат.

Отметим, парламенту предлагали назначить в комиссию людей:

- Власову Анну Петровну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Гуджала Андрея Андреевича - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию);

- Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);

- Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);

- Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

- Романюка Богдана Васильевича - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);

- Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

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