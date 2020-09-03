Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсную комиссию для отбора в САП
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.
За постановление проголосовал 221 депутат.
Отметим, парламенту предлагали назначить в комиссию людей:
- Власову Анну Петровну - профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет", доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
- Гуджала Андрея Андреевича - управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" (по согласованию);
- Дрозда Алексея Юрьевича - начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента (по согласованию);
- Куца Виталия Николаевича - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);
- Навроцкого Вячеслава Александровича - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
- Романюка Богдана Васильевича - профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента (по согласованию);
- Соболя Евгения Юрьевича - заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласию).
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