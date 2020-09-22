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Espreso.tvОбществоВ монобольшинстве в Раде сейчас 246 нардепов, - Разумков

В монобольшинстве в Раде сейчас 246 нардепов, - Разумков

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным прекращение полномочий Верховной Рады

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой", передает Укринформ.

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (в прошлом созыве ВР) было даже не доверие или недоверие (населения) - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше чем необходимо", - отметил Разумков.

  • Ранее Разумков заявил, что принятие нового закона "О столице" до 25 октября маловероятно.

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