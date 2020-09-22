В монобольшинстве в Раде сейчас 246 нардепов, - Разумков
22 сентября, 2020, 22:28
Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным прекращение полномочий Верховной Рады
Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой", передает Укринформ.
"Основанием для досрочного прекращения полномочий (в прошлом созыве ВР) было даже не доверие или недоверие (населения) - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше чем необходимо", - отметил Разумков.
- Ранее Разумков заявил, что принятие нового закона "О столице" до 25 октября маловероятно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте