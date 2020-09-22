Разумков считает, что закон о столице не примут до выборов
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"Я пока не готов сказать, подавал ли комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе у нас работа в комитетах, и от того, что они примут и успеют рассмотреть, во многом будет зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее у нас две пленарные недели, после этого неделя работы в комитетах и две недели работы в округах. Потому что мы понимаем, что народные депутаты преимущественно поедут заниматься предвыборной кампанией", - отметил Разумков.
Он считает принятие закона о столице до местных выборов маловероятным.
"Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу", - сказал председатель Рады.
- 15 июля стало известно, что Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект "О столице" планируют рассмотреть в Верховной Раде до местных выборов.
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