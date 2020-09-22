Разумков считает, что закон о столице не примут до выборов

22 сентября, 2020, 21:04

Принятие нового закона "О столице" до даты 25 октября маловероятно

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Я пока не готов сказать, подавал ли комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе у нас работа в комитетах, и от того, что они примут и успеют рассмотреть, во многом будет зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее у нас две пленарные недели, после этого неделя работы в комитетах и две недели работы в округах. Потому что мы понимаем, что народные депутаты преимущественно поедут заниматься предвыборной кампанией", - отметил Разумков.

Он считает принятие закона о столице до местных выборов маловероятным.

"Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу", - сказал председатель Рады.

15 июля стало известно, что Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект "О столице" планируют рассмотреть в Верховной Раде до местных выборов.