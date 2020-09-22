 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков считает, что закон о столице не примут до выборов

Разумков считает, что закон о столице не примут до выборов

Принятие нового закона "О столице" до даты 25 октября маловероятно

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Я пока не готов сказать, подавал ли комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе у нас работа в комитетах, и от того, что они примут и успеют рассмотреть, во многом будет зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее у нас две пленарные недели, после этого неделя работы в комитетах и две недели работы в округах. Потому что мы понимаем, что народные депутаты преимущественно поедут заниматься предвыборной кампанией", - отметил Разумков.

Он считает принятие закона о столице до местных выборов маловероятным.

"Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу", - сказал председатель Рады.

  • 15 июля стало известно, что Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.
  • Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект "О столице" планируют рассмотреть в Верховной Раде до местных выборов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2020 вторник

больше новостей

22 сентября, 2020 вторник

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать