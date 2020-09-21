Укрзализныця возобновила продажу билетов в города бывшей "красной" зоны

21 сентября, 2020, 09:51

Укрзализныця с 21 сентября возобновила продажу билетов в ряд украинских городов в связи с улучшением в них эпидситуации по COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, компания с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена в связи с эпидемической ситуацией. Так, теперь можно приобрести билеты на поезда в Ивано-Франковск, Коломыю, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицкий и Ровенский районы.

В частности, будет открыта продажа проездных билетов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №8 / 7 Черновцы - Киев, №12 / 11 Одесса - Львов, №15 / 16 Харьков - Рахов, №21 / 22 Харьков - Трускавец, №41 / 42 Днепр - Трускавец, №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев, №45 / 46 Ужгород - Лисичанск, №49 / 50 Киев - Трускавец, №81 / 82 Киев - Ужгород, №86 / 85 Львов - Новоалексеевка, №98 / 97 Ковель - Киев, №108 / 107 Одесса - Ужгород, №110 / 109 Львов - Херсон, №118 / 117 Черновцы - Киев, №136 / 135 Одесса - Черновцы, №145 / 146 Киев - Измаил, №217 / 218 Киев - Рахов, №702 / 701 Львов - Черновцы, №715 / 716 Киев - Львов, №743 / 744 Киев - Львов, №749 / 750 Киев - Ивано-Франковск.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили список городов и районов, которые внесли в "красную" зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны.

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