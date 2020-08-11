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Espreso.tvСпортУкраинский боксер уверен в победе над чемпионом мира

Украинский боксер уверен в победе над чемпионом мира


фото: Getty Images
Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что уверен в победе над чемпионом мира WBC в среднем весе американцем Джермаллом Чарли

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

По словам Деревянченко, он не считает, что бой против Чарли будет для него последним шансом стать чемпионом мира, поскольку уверен в собственной победе.

"Я не думаю о том, что будет, если я проиграю Чарли - последний это шанс или не последний. Совсем ничего не планирую. Я уверен в своей победе", - сказал Деревянченко.

Украинский боксер встретится с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллом Чарли 26 сентября.

Это будет третья попытка Деревянченко стать чемпионом мира - в 2018 году он уступил в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) американцу Дэниэлу Джейкобсу, а в прошлом году проиграл по очкам Геннадию Головкину из Казахстана.

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