Украинский боксер уверен в победе над чемпионом мира
Об этом сообщает Luckypunch в facebook.
По словам Деревянченко, он не считает, что бой против Чарли будет для него последним шансом стать чемпионом мира, поскольку уверен в собственной победе.
"Я не думаю о том, что будет, если я проиграю Чарли - последний это шанс или не последний. Совсем ничего не планирую. Я уверен в своей победе", - сказал Деревянченко.
Украинский боксер встретится с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллом Чарли 26 сентября.
Это будет третья попытка Деревянченко стать чемпионом мира - в 2018 году он уступил в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) американцу Дэниэлу Джейкобсу, а в прошлом году проиграл по очкам Геннадию Головкину из Казахстана.
- 14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.
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