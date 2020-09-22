Украина на третьем месте в мире по производству детского порно, - омбудсмен по правам детей

22 сентября, 2020, 19:08

Украина - третья в мире страна по количеству изготовленных материалов, изображающих насилие сексуального характера над детьми

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает Общественное.

"Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлением материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми", - сказал он.

Кулеба отметил, что помочь ребенку бывает трудно из-за несовершенства законодательства и из-за того, что часто преступниками оказываются родители или родственники.

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"В таком случае очень сложно оказать правовую помощь пострадавшему ребенку, ведь фактически даже некому написать заявление. Из-за отсутствия надлежащей правовой защиты у ребенка все судебные заседания проходят без представителя ребенка, и часто, поскольку нет никаких возражений в отношении безопасности самого ребенка, преступники выходят под залог", - сообщил он.

По его словам, это откровенно подвергает пострадавшего ребенка опасности.

Отдельной проблемой Кулеба считает повторные допросы детей в суде. По его мнению, это влечет дополнительное травмирование детей.

Также он считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порно с участием детей.

"Это - бизнес на детях. Поскольку есть спрос, то найдутся и те, кто удовлетворяет этот спрос. И тот, кто покупает, и тот, кто производит - оба преступники. Это соглашение с совестью. Это люди, которые наживаютья на насилии над ребенком, то, что травмирует ребенка на всю жизнь ", - подчеркнул он.