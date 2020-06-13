На Киевщине Нацполиция разоблачила студию по производству детского порно

13 июня, 2020, 12:02

Следственное управление полиции Киевщины вместе с сотрудниками Департамента киберполиции, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили троих жителей Киевской области, которые распространяли в сети видеозаписи порнографического характера с несовершеннолетними

Правонарушителями оказались жители Фастова, Броваров и Белой Церкви.Про этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области передает Еспресо.TV

В ходе санкционированных обысков по месту жительства указанных мужчин, правоохранители изъяли мобильные телефоны, флешнакопичувачи и компьютерную технику, на которой обнаружено информацию, которая может относиться к порнографической.

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Назначен судебные компьютерно-технические и искусствоведческие экспертизы.

После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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