Сокращение внутреннего спроса: НБУ назвал главную причину падения экономики в июле-сентябре

22 сентября, 2020, 11:43

Национальный банк Украины назвал сокращение внутреннего спроса главной причиной падения экономики в июле-сентябре

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Основным фактором углубления спада ВВП ожидаемо стало сокращение внутреннего спроса. Оно обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным - из-за неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией", - говорится в сообщении.

Как следствие, отметили, в пресс-службе, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости, а также ивнестицийна поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов.

В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4%). Меньше, чем год назад осталось потребления государственного сектора, хотя его сокращение замедлился до 1,7% вследствие расширения фискальных мер, направленных на поддержку экономики, борьбу с распространением и предотвращением заболеваемости.

Другим весомым фактором падения ВВП было сокращение инвестиций. Так, по информации регулятора, валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% год к году.

"Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболеваемости", - пояснили в НБУ.

При этом отмечается, что финансовые результаты предприятий во II квартале оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологический защиту. При этом отмечается, что определенную поддержку инвестициям придавало наращивания расходов бюджета на дорожное хозяйство.

В НБУ добавили, что объемы экспорта товаров и услуг сократились, но значительно меньшими темпами чем импорт. Отмечается, что ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внутренним спросом, в частности на черные металлы, и меньшими объемами транзита газа.

"Вместе с тем слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта, из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным.

При этом в III квартале 2020 НБУ ожидает постепенное восстановление экономики. В частности, по данным регулятора, этому будут способствовать не только более мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако, отметили в регуляторе, экономическую активность сдерживать сохранения отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирус.

Напомним, по данным Госстата реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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