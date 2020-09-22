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Espreso.tvОбществоШмыгаль пытается угодить Зеленскому, но служит ему плохую службу, - Розенко

Шмыгаль пытается угодить Зеленскому, но служит ему плохую службу, - Розенко


фото: 24tv
Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что единственное, чем премьер Денис Шмыгаль запоминается на своей должности - это полной лояльностью к президенту Владимиру Зеленскому

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

"Я думаю, что единственное, чем он (Денис Шмыгаль, - ред.) запоминается - это полной лояльностью к Владимиру Зеленскому. Это попытка угодить любой его прихоти, уловить любое настроение, лишний раз похвалить его, лишний раз сказать: "мы с президентом". Он пытается очень сильно не выпячивать себя, а находится где-то в тени", - отметил Розенко.

По его словам, Шмыгаль потихоньку лоббирует интересы одного из представителей украинских олигархических сил, выдвиженцем которых он является.

"Такая предусмотрительность по отношению к Владимиру Зеленскому приобретает очень странные формы. И это мы увидели недавно с пожизненной стипендией отцу Владимира Зеленского. Шмыгаль, вместо того, чтобы рассказывать людям о коронавирусе, защищать людей, говорить с людьми о проблемах, которые сегодня есть в обществе и как правительство решает злободневные вопросы - Шмыгаль написал целый пост в Facebook о том, как необходимо в данный момент правительству рассмотреть этот вопрос предоставления пожизненной стипендии выдающемуся деятелю образования Александру Зеленскому. Вот в этом все окружение президента: заглядывает в рот, пытается ему угодить, но, с другой стороны,служит ему плохую службу ", - отметил Розенко.

Он отметил, что кроме попытки угодить Зеленскому: "другой работы от Шмыгаля ни по реформированию системы здравоохранения, ни по борьбе с COVID-19, ни по возрождению украинской экономики, по созданию рабочих мест мы ведь не видим. То есть, тем, чем должно заниматься правительство - сегодня правительство не занимается".

  • Отметим, что ранее СМИ сообщали, что отец президента Владимира Зеленского попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию. Соответствующий проект указа президента Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Однако проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

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