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Espreso.tvОбществоШмыгаль заявил, что список ученых-стипендиатов, где есть отец Зеленского, не приняли, потому что его должны дополнить

Шмыгаль заявил, что список ученых-стипендиатов, где есть отец Зеленского, не приняли, потому что его должны дополнить

Проект указа о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых есть и кандидатура отца президента, доктора технических наук, профессора Александра Зеленского, был отозван на заседании правительству 2 сентября для дополнения списков кандидатов

Об этом написал премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семенович Зеленскому", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в письме объясняется, трудовой коллектив неоднократно вносил представление на назначение пожизненной государственной стипендии отцу Зеленского.

"Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский . Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А.С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений претендента", - добавил Шмыгаль.

Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.

  • Отметим, что ранее СМИ сообщали, что отец президента Владимира Зеленского попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию. Соответствующий проект указа президента Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Однако проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

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