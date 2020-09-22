"Свобода" выдвинула Ильенко кандидатом в мэры Киева

22 сентября, 2020, 17:39

ВО "Свобода" выдвинула кандидатом на должность городского головы Киева экс-нардепа Андрея Ильенко

Об этом сообщил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

"Андрей Ильенко - кандидат в мэры Киева и первый номер в списке "Свободы" в Киевсовет", - написал Тягнибок.

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Андрей Ильенко - народный депутат Украины VII и VIII созывов, председатель межфракционного объединения ВО "Свобода" в ВР 8-го созыва.