"Свобода" выдвинула Ильенко кандидатом в мэры Киева
22 сентября, 2020, 17:39
ВО "Свобода" выдвинула кандидатом на должность городского головы Киева экс-нардепа Андрея Ильенко
Об этом сообщил председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.
"Андрей Ильенко - кандидат в мэры Киева и первый номер в списке "Свободы" в Киевсовет", - написал Тягнибок.
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Андрей Ильенко - народный депутат Украины VII и VIII созывов, председатель межфракционного объединения ВО "Свобода" в ВР 8-го созыва.
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