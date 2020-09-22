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Espreso.tvОбществоОПЗЖ выдвинула Попова на пост мэра Киева

ОПЗЖ выдвинула Попова на пост мэра Киева


фото: politeka
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула бывшего главу Киевской городской государственной администрации столицы Александра Попова кандидатом в мэры Киева

Об этом говорится на странице ОПЗЖ в Facebook.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов ", - говорится в сообщении.

Отметим, Александр Попов - бывший народный депутат, член Партии регионов. Был председателем Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 годах.

  • Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы. Также комиссия зарегистрировала Ирину Верещук.

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