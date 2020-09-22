ОПЗЖ выдвинула Попова на пост мэра Киева

22 сентября, 2020, 17:11

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула бывшего главу Киевской городской государственной администрации столицы Александра Попова кандидатом в мэры Киева

Об этом говорится на странице ОПЗЖ в Facebook.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов ", - говорится в сообщении.

Отметим, Александр Попов - бывший народный депутат, член Партии регионов. Был председателем Киевской городской государственной администрации в 2010-2013 годах.

Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы. Также комиссия зарегистрировала Ирину Верещук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb