Подозреваемую в сепаратизме Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска
22 сентября, 2020, 17:56
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа зарегистрирована кандидатом на должность председателя Славянской ОТГ
Об этом она сообщила в Facebook.
Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала Штепу в качестве кандидата на пост мэра Славянска от "Партии мира и развития".
Штепа возглавляла горсовет Славянска Донецкой области в 2010-2014 годах.
- Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.
- Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины.
- Бывшего мэра Славянска Неля Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи села Семеновка Донецкой области.
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