Подозреваемую в сепаратизме Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

22 сентября, 2020, 17:56

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа зарегистрирована кандидатом на должность председателя Славянской ОТГ

Об этом она сообщила в Facebook.

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала Штепу в качестве кандидата на пост мэра Славянска от "Партии мира и развития".

Штепа возглавляла горсовет Славянска Донецкой области в 2010-2014 годах.