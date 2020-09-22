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Espreso.tvОбществоПодозреваемую в сепаратизме Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Подозреваемую в сепаратизме Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска


фото: 24tv
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа зарегистрирована кандидатом на должность председателя Славянской ОТГ

Об этом она сообщила в Facebook.

Славянская избирательная территориальная комиссия зарегистрировала Штепу в качестве кандидата на пост мэра Славянска от "Партии мира и развития".

Штепа возглавляла горсовет Славянска Донецкой области в 2010-2014 годах.

  • Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.
  • Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины.
  • Бывшего мэра Славянска Неля Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи села Семеновка Донецкой области.

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