Вместе с Гиркиним: экс-мэра Славянска Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ. ДОКУМЕНТ
31 июля, 2020, 15:36
Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи села Семеновка Донецкой области
Об этом сообщает "Информационное пространство" .
5 июня 2020 года в отдел полиции поступило заявление офицера СБУ Андрея Дубовика, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям 13 апреля 2014 года.
По его информации, тогда Штепа с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелков) и другими лицами совершили убийство Геннадия Беличенко, а также нанесли умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.
Материалы внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года.
- Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.
- Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины
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