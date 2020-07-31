Вместе с Гиркиним: экс-мэра Славянска Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ. ДОКУМЕНТ

31 июля, 2020, 15:36

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко 13 апреля 2014 года вблизи села Семеновка Донецкой области

Об этом сообщает "Информационное пространство" .

5 июня 2020 года в отдел полиции поступило заявление офицера СБУ Андрея Дубовика, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям 13 апреля 2014 года.

По его информации, тогда Штепа с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелков) и другими лицами совершили убийство Геннадия Беличенко, а также нанесли умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.

Материалы внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года, в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.

Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины