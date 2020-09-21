Кличко и Верещук зарегистрировали кандидатами на выборах мэра Киева

21 сентября, 2020, 22:13

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы. Также комиссия зарегистрировала Ирину Верещук

Об этом Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020", - написал Кличко.

Также комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Ирину Верещук, сообщает УНИАН.

Верещук выдвинута в кандидаты на должность киевского городского главы партией "Слуга народа".

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