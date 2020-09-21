Кличко и Верещук зарегистрировали кандидатами на выборах мэра Киева
21 сентября, 2020, 22:13
Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы. Также комиссия зарегистрировала Ирину Верещук
Об этом Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.
"Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020", - написал Кличко.
Также комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Ирину Верещук, сообщает УНИАН.
Верещук выдвинута в кандидаты на должность киевского городского главы партией "Слуга народа".
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