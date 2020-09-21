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Espreso.tvОбществоКличко и Верещук зарегистрировали кандидатами на выборах мэра Киева

Кличко и Верещук зарегистрировали кандидатами на выборах мэра Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы. Также комиссия зарегистрировала Ирину Верещук

Об этом Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020", - написал Кличко.

Также комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Ирину Верещук, сообщает УНИАН.

Верещук выдвинута в кандидаты на должность киевского городского главы партией "Слуга народа".

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