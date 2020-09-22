Макрона требует от России объяснений по поводу отравления Навального
22 сентября, 2020, 22:03
Президент Франции Эммануэль Макрон требует от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает Reuters.
Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии".
"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это объяснение России должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон
Он не уточнил, что произойдет, если РФ не предоставит удовлетворительных объяснений.
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- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
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