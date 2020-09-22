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Espreso.tvМирМакрона требует от России объяснений по поводу отравления Навального

Макрона требует от России объяснений по поводу отравления Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон требует от России немедленных объяснений по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом Макрон заявил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает Reuters.

Он предупредил, что Париж не позволит пересечь "красные линии".

"Мы не потерпим применения химического оружия ни в Европе, ни в России, ни в Сирии. Это объяснение России должно быть быстрым и безупречным", - сказал Макрон

Он не уточнил, что произойдет, если РФ не предоставит удовлетворительных объяснений.

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  • Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
  • МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
  • В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
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