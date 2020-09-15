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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил жалобу Антоненко на государство Украина

Дело Шеремета: Европейский суд по правам человека получил жалобу Антоненко на государство Украина

Адвокаты Андрея Антоненко подали жалобу в Европейский суд по правам человека

Об этом сообщили адвокаты Андрея Антоненко на странице Free Rif в Facebook.

"Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от господина Антоненко против Украины, представленное Дмитрием Круговым (адвокатом Антоненко - ред.) от 23 июня 2020 года. Заявлении Antonenko v. Ukraine присвоено №29341 / 20", - отметил руководитель юридической фирмы "Сенс консалтинг ", приобщенных к защите Антоненко, адвокат Леонид Маслов.

В жалобе в ЕСПЧ отмечается, что подозреваемый Андрей Антоненко был задержан практически 12 декабря 2019 года не позднее 15:10, однако время задержания был задокументирован как 23:05. При этом задержание проводилось со ссылкой на постановление следственного судьи, провозглашенное в 18:40.

"До 18:40 заявитель был задержан без постановления следственного судьи, а затем - на основании постановления, вынесенного под влиянием заблуждения. Указанное нарушение является как отдельным, так и может рассматриваться в связи с дальнейшим заключением, ведь заявитель таким образом был лишен возможности самостоятельно, свободно, без наручников, прибыть к судье на следующий день, продемонстрировав таким образом свою добрую волю и отсутствие намерения скрываться", - отмечает сторона защиты.

Адвокаты в жалобе в ЕСПЧ отметили что подозрение было "явно необоснованным, ведь исходило исключительно из сходства в манере ходы с предполагаемым преступником на видео".

  • Напомним, подозреваемый Андрей Антоненко находится в СИЗО с 12 декабря 2019 года.

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