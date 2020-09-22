Футболиста "Динамо" вызвали в сборную Польши
22 сентября, 2020, 19:49
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
7 октября в Гданьске на стадионе "Энерга" поляки проведут товарищескую встречу против Финляндии. 10 и 14 октября сборная Польши сыграет матч Лиги наций с Италией и Боснией и Герцеговиной. Начало всех поединков запланировано в 21:45.
На счету защитника Томаша Кендзеры 18 матчей за сборную Польши.
- 13 августа стало известно, что защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому" .
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