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Espreso.tvСпортФутболиста "Динамо" вызвали в сборную Польши

Футболиста "Динамо" вызвали в сборную Польши


фото: Getty Images
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

7 октября в Гданьске на стадионе "Энерга" поляки проведут товарищескую встречу против Финляндии. 10 и 14 октября сборная Польши сыграет матч Лиги наций с Италией и Боснией и Герцеговиной. Начало всех поединков запланировано в 21:45.

На счету защитника Томаша Кендзеры 18 матчей за сборную Польши.

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