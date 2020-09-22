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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" продолжит карьеру в Чехии

Футболист "Динамо" продолжит карьеру в Чехии


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии по футболу

Об этом сообщает телеграмм-канал "Динамо Киев Inside".

22-летний опорник не входит в список игроков, на которых рассчитывает Мирча Луческу. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры - аренда в Чехию.

Летом 2019 года Ахмед Алибеков уже был на правах аренды в чешском "Словане" из города Либерец.

 

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