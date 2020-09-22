ЕС не направлял Украине официальных сообщений о пересмотре безвиза, - Джапаров
22 сентября, 2020, 10:50
По словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, Украина не получала от представителей Европейского Союза официальной информации о возможном пересмотре безвизового режима
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, передает пресс-служба МИД.
"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономике, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информации о пересмотре безвизовой политики по отношению к Украине. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур ", - отметила дипломат.
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