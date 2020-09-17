Назначение нового главы САП: в Европарламенте заявили об угрозе безвиза из-за недобросовестных кандидатов
Об этом она написала в Twitter.
Она считает, что власть продвигает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.
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"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она.
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While international community is occupied with #Belarus , #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly. Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of € 1,5 Billion assistance- Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020
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