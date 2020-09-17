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Espreso.tvОбществоНазначение нового главы САП: в Европарламенте заявили об угрозе безвиза из-за недобросовестных кандидатов

Назначение нового главы САП: в Европарламенте заявили об угрозе безвиза из-за недобросовестных кандидатов


фото: 5.ua
Евродепутат Виола фон Крамон заявила, что власть Украины проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом она написала в Twitter.

Она считает, что власть продвигает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

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"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она.

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