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Espreso.tvЭкономикаЕдиный билет SmartTicket с сегодняшнего дня работает для столичного транспорта и поездов дальнего следования, - Криклий

Единый билет SmartTicket с сегодняшнего дня работает для столичного транспорта и поездов дальнего следования, - Криклий

С сегодняшнего дня в Украине начались продажи единого е-билета SmartTicket для столичного транспорта и поездов дальнего следования

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Тelegram.

"Продажа SmartTicket для поездов дальнего следования и городского транспорта в столице начата", - написал Криклий.

Министр отметил, что билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг на сайте SmartTicket.gov.ua.

Кроме того, Криклий отметил, что в ноябре совместно с SkyUp и Gunsel Lines планируется внедрение единого е-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов Укрзализныци. Министр также добавил, что в декабре планируется начать сотрудничество с Bolt.

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