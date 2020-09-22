Единый билет SmartTicket с сегодняшнего дня работает для столичного транспорта и поездов дальнего следования, - Криклий
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Тelegram.
"Продажа SmartTicket для поездов дальнего следования и городского транспорта в столице начата", - написал Криклий.
Министр отметил, что билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг на сайте SmartTicket.gov.ua.
Кроме того, Криклий отметил, что в ноябре совместно с SkyUp и Gunsel Lines планируется внедрение единого е-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов Укрзализныци. Министр также добавил, что в декабре планируется начать сотрудничество с Bolt.
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