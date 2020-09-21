Зеленский подписал закон о финансировании оздоровления детей-льготников

21 сентября, 2020, 20:56

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, которым требуется особое внимание и поддержка" № 829-IX, который Верховная Рада приняла 1 сентября 2020 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики.

Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом министров в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

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