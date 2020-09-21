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Espreso.tvСпортВице-чемпион мира объявил о завершении карьеры в сборной

Вице-чемпион мира объявил о завершении карьеры в сборной


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной команде Хорватии

Об этом сообщает официальный twitter сборной Хорватии.

32-летний игрок провел за сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 голов. Самым большим достижением Ракитича в национальной команде является выход в финал чемпионата мира - 2018.

Иван Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной Хорватии. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.

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