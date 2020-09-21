Вице-чемпион мира объявил о завершении карьеры в сборной
21 сентября, 2020, 18:34
Полузащитник испанской "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной команде Хорватии
Об этом сообщает официальный twitter сборной Хорватии.
32-летний игрок провел за сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 голов. Самым большим достижением Ракитича в национальной команде является выход в финал чемпионата мира - 2018.
Иван Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной Хорватии. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.
With 106 caps and 15 goals for #Croatia , @ivanrakitic says goodbye to the national team #HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj- HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020
- В августе известный швейцарский защитник Лихтштайнер объявил о завершении карьеры .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте