Вице-чемпион мира объявил о завершении карьеры в сборной

21 сентября, 2020, 18:34

Полузащитник испанской "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в национальной команде Хорватии

Об этом сообщает официальный twitter сборной Хорватии.

32-летний игрок провел за сборную Хорватии 106 матчей и забил 15 голов. Самым большим достижением Ракитича в национальной команде является выход в финал чемпионата мира - 2018.

Иван Ракитич 4-й в списке самых опытных игроков сборной Хорватии. Больше матчей сыграли только Дарио Срна, Лука Модрич и Стипе Плетикоса.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia , @ivanrakitic says goodbye to the national team #HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj - HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020

В августе известный швейцарский защитник Лихтштайнер объявил о завершении карьеры .