Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" объявил о завершении карьеры

12 августа, 2020, 19:54

Известный швейцарский защитник Лихтштайнер объявил о завершении карьеры

Об этом футболист сообщил в Instagram.

"Сердечные и крепкие объятия - для моих дорогих фанатов. Большое спасибо", - написал 36-летний защитник.

За свою карьеру Лихтштайнер успел поиграть за швейцарские "Грассхопперс" и "Цюрих", французский "Лилль", итальянские "Лацио" и "Ювентус", английский "Арсенал" и немецкий "Аугсбург". Защитник выиграл 17 трофеев, включая 7 чемпионских титулов за "Юве".

За сборную Швейцарии футболист провел 108 матчей и забил 8 голов, сыграл на Евро-2008, ЧМ-2010, ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

4 августа легендарный испанский голкипер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.