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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" объявил о завершении карьеры

Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" объявил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Известный швейцарский защитник Лихтштайнер объявил о завершении карьеры

Об этом футболист сообщил в Instagram.

"Сердечные и крепкие объятия - для моих дорогих фанатов. Большое спасибо", - написал 36-летний защитник.

За свою карьеру Лихтштайнер успел поиграть за швейцарские "Грассхопперс" и "Цюрих", французский "Лилль", итальянские "Лацио" и "Ювентус", английский "Арсенал" и немецкий "Аугсбург". Защитник выиграл 17 трофеев, включая 7 чемпионских титулов за "Юве".

За сборную Швейцарии футболист провел 108 матчей и забил 8 голов, сыграл на Евро-2008, ЧМ-2010, ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers ! Grazie di cuore, Steph SWIPE LEFT FOR GERMAN & FRENCH

Сообщение, распространенный Stephan Lichtsteiner (@stephanlichtsteiner)

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