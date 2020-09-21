В возрасте 57 лет скончался известный украинский стронгмен
21 сентября, 2020, 18:55
В возрасте 57 лет умер известный украинский стронгмен Николай Мельников
Об этом в facebook сообщил Василий Вирастюк.
Спортсмен умер из-за осложнения болезни.
"К сожалению, сегодня 21 сентября в результате осложнения болезни, конкретной информации, к сожалению, нет, ушел из жизни Николай Мельников. От себя лично и от Федерации стронгмена Украины выражаем искренние соболезнования семье", - написал Василий Вирастюк.
За свою карьеру стронгмен Николай Мельников становился чемпионом мира (2003 и 2004 годы), бронзовым призером командного чемпионата мира - 2005, неоднократным призером престижных международных турниров.
- 1 сентября известная украинская гимнастка Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет .
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