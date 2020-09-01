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Espreso.tvСпортВ возрасте 95 лет умерла легендарная украинская гимнастка

В возрасте 95 лет умерла легендарная украинская гимнастка


фото: sport.fakty.ua
Знаменитая украинская гимнастка Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет

Об этом сообщают "Факты".

Последние годы своей жизни украинка прожила в Италии, 24 сентября ей должно было исполниться 96 лет. Причины смерти не сообщаются.

В 1948 году гимнастка закончила Киевский институт физической культуры. Уже в следующем году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1952-м на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки завоевала четыре медали, две из которых, на бревне и в командном первенстве, оказались высшей пробы, две серебряных медали были добыты в многоборье и групповых упражнениях с предметом.

Нина Бочарова придумала упражнение, которое до нее никто в мире не выполнял - поперечный шпагат на брусьях. После завершения карьеры гимнастка работала тренером в спортивных обществах московский "Будивельник" и киевские "Авангард" и "Спартак". С 1979-го года находилась на пенсии.

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