 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ киносервисе Netflix появится украинский дубляж

В киносервисе Netflix появится украинский дубляж

В стриминговом сервисе Netflix появится украинский дубляж: две студии заключили соглашение с компанией

Об этом сообщила пресс-служба FILM.UA Group в Facebook.

"POSTMODERN Postproduction и "Так Треба Продакшн" рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке", - говорится в сообщении FILM.UA Group.

Студии получили от Netflix высокий статус GOLD.

Читайте также: Netflix работает над созданием украинской версии сервиса, - СМИ

Студии занимаются дубляжом на украинский и русский языки и созданием субтитров для фильмов и сериалов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать