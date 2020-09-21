В киносервисе Netflix появится украинский дубляж

21 сентября, 2020, 19:50

В стриминговом сервисе Netflix появится украинский дубляж: две студии заключили соглашение с компанией

Об этом сообщила пресс-служба FILM.UA Group в Facebook.

"POSTMODERN Postproduction и "Так Треба Продакшн" рады объявить о присоединении к Netflix Post Partner Program для дубляжа на украинском языке", - говорится в сообщении FILM.UA Group.

Студии получили от Netflix высокий статус GOLD.

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Студии занимаются дубляжом на украинский и русский языки и созданием субтитров для фильмов и сериалов.