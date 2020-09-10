Netflix работает над созданием украинской версии сервиса, - СМИ
10 сентября, 2020, 16:34
Сервис Netflix ведет работу над локализацией сервиса для жителей Украины
Об этом НВ Бизнес рассказал источник, близкий к компании.
Ожидается, что работы займут до года. По словам источника, в Netflix не готовы назвать точную дату запуска русскоязычного интерфейса.
С конца 2019 г. Netflix добавляет украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры у сериалов Карточный домик, Викинги, Южный парк, филльмам Веном, Диктатор и другие.
- 31 июля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что стриминговая платформа Netflix впервые снимать фильм в Украине. Это будет комедийный боевик с участием актера Жан-Клода Ван Дама о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".
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