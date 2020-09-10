Netflix работает над созданием украинской версии сервиса, - СМИ

10 сентября, 2020, 16:34

Сервис Netflix ведет работу над локализацией сервиса для жителей Украины

Об этом НВ Бизнес рассказал источник, близкий к компании.

Ожидается, что работы займут до года. По словам источника, в Netflix не готовы назвать точную дату запуска русскоязычного интерфейса.

С конца 2019 г. Netflix добавляет украинских субтитров к фильмам и сериалам, которые выходят на платформе. В частности, украинские субтитры у сериалов Карточный домик, Викинги, Южный парк, филльмам Веном, Диктатор и другие.