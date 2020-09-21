В ГБР новый и.о. директора, им стал Сухачев

21 сентября, 2020, 22:00

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев

Об этом свидетельствует информация на сайте Бюро.

Отметим, что до этого и.о. главы ГБР был Александр Соколов.

Сейчас он указан как заместитель директора Бюро.

Справка: Алексей Сухачев - доктор юридических наук.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя до заместителя Главного управления Центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки Украины.

По результатам конкурса в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

В НАПК заявили, что ГБР пытается оказывать давление на них из-за законных действий для устранения конфликта интересов у руководителей Бюро Александра Бабикова и Александра Соколова.