Без Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска: в Украине обновили "красную" зону карантина

18 сентября, 2020, 17:56

В Украине обновили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинном зонировании.

Так, в "красную" зону будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 21 сентября.

Следовательно, в "красную" зону не попадают Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь.

В этой карнтинний зоне запрещены: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 228 человек , зафиксировано 68 смертей, 1 573 пациента выздоровели.

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