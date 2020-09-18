Без Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска: в Украине обновили "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинном зонировании.
Так, в "красную" зону будут отнесены:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 21 сентября.
Следовательно, в "красную" зону не попадают Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь.
В этой карнтинний зоне запрещены: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 228 человек , зафиксировано 68 смертей, 1 573 пациента выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти