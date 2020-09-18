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Espreso.tvОбществоБез Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска: в Украине обновили "красную" зону карантина

Без Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска: в Украине обновили "красную" зону карантина


фото: dialog.ua
В Украине обновили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о новом карантинном зонировании.

Так, в "красную" зону будут отнесены:

- город Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Немчинов отметил, что новое зонирование вступит в силу 21 сентября.

Следовательно, в "красную" зону не попадают Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь.

В этой карнтинний зоне запрещены: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

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