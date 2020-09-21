Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в 21 области Украины
21 сентября, 2020, 09:39
21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности не объявили только в городе Киеве, Волынской, Закарпатской и Черниговской областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, 21-22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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