Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Атмосфера потрудилась недавно, вытирая дождем летнюю пыль, слегка подтолкнула заморозками или просто очень низкой температурой воздуха тех, кто собирался ждать созревания помидоров минимум до Николая и, довольная, прилегла отдохнуть. А с ней и синоптики", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, до конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. Разве что туманами осень будет напоминать, кто здесь - уже главный. И еще холодными или прохладными ночами", - добавила Наталья Диденко.
А в дневные часы ожидается +20...+26 градусов. В Киеве завтра и всю неделю будет солнечно. В понедельник в столице +22...+23 градуса. В дальнейшем до +25...+26 градусов.
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