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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник


фото: Укрінформ
В понедельник, 21 сентября в Украине ожидается теплая, солнечная погода

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Атмосфера потрудилась недавно, вытирая дождем летнюю пыль, слегка подтолкнула заморозками или просто очень низкой температурой воздуха тех, кто собирался ждать созревания помидоров минимум до Николая и, довольная, прилегла отдохнуть. А с ней и синоптики", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, до конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. Разве что туманами осень будет напоминать, кто здесь - уже главный. И еще холодными или прохладными ночами", - добавила Наталья Диденко.

А в дневные часы ожидается +20...+26 градусов. В Киеве завтра и всю неделю будет солнечно. В понедельник в столице +22...+23 градуса. В дальнейшем до +25...+26 градусов.

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