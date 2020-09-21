"Газпром" заказал у "Нафтогаза" новые мощности для транзита
21 сентября, 2020, 22:45
Российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транзита газа через украинскую ГТС в Европу в октябре
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Сообщается, что "Нафтогаз" получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях и услуги транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному договору.
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"Такие мощности" Газпром "оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и Оператору ГТС Украины", - говорится в сообщении.
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