За транзит: Украина должна получить $ 2 млрд от "Газпрома" в 2020 году
16 сентября, 2020, 07:30
"Газпром" должен заплатить около $ 2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году
Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.
Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", положительно влияет на прибыль украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности.
"Этот принцип, особенно в период кризиса, очень важным, так как для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, живет, а все равно оплачивается", - сказал глава "Нафтогаза".
Он сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против проекту.
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