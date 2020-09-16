 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа транзит: Украина должна получить $ 2 млрд от "Газпрома" в 2020 году

За транзит: Украина должна получить $ 2 млрд от "Газпрома" в 2020 году


фото: Слово і діло
"Газпром" должен заплатить около $ 2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году

Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.

Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", положительно влияет на прибыль украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности.

"Этот принцип, особенно в период кризиса, очень важным, так как для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, живет, а все равно оплачивается", - сказал глава "Нафтогаза".

Он сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против проекту.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать