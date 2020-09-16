За транзит: Украина должна получить $ 2 млрд от "Газпрома" в 2020 году

16 сентября, 2020, 07:30

"Газпром" должен заплатить около $ 2 млрд за использование газотранспортной системы Украины в этом году

Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.

Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", положительно влияет на прибыль украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности.

"Этот принцип, особенно в период кризиса, очень важным, так как для Украины как собственника ГТС получения гарантированного дохода, это похоже на аренду квартиры: живет, живет, а все равно оплачивается", - сказал глава "Нафтогаза".

Он сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против проекту.