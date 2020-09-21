Португальский топ-клуб переименовал академию в честь Роналду

21 сентября, 2020, 20:27

Лиссабонский "Спортинг" переименовал академию в честь Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт "Спортинга".

Легендарный португалец является воспитанником "Спортинга", он выступал за клуб с 1997-го по 2003 год и именно оттуда перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

Академия хочет увековечить имя одного из самых выдающихся своих воспитанников - Криштиану Роналду. Боссы "Спортинга" надеются, что такой шаг вдохновит молодых футболистов, которые входят в систему клуба.

Напомним, 8 сентября Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную.

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