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Espreso.tvСпортПортугальский топ-клуб переименовал академию в честь Роналду

Португальский топ-клуб переименовал академию в честь Роналду


фото: Getty Images
Лиссабонский "Спортинг" переименовал академию в честь Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт "Спортинга".

Легендарный португалец является воспитанником "Спортинга", он выступал за клуб с 1997-го по 2003 год и именно оттуда перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

Академия хочет увековечить имя одного из самых выдающихся своих воспитанников - Криштиану Роналду. Боссы "Спортинга" надеются, что такой шаг вдохновит молодых футболистов, которые входят в систему клуба.

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