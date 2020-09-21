 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНикаких денег я не брал, никого не подстрекал, - Юрченко про дело со взяткой

Никаких денег я не брал, никого не подстрекал, - Юрченко про дело со взяткой

Нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, заявил, что не имеет отношения к преступлению, которое ему инкриминирует НАБУ

Об этом он заявил в Высшем антикоррупционном суде, который избирает ему меру пресечения, сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

"Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никаких денег я не брал, никого к даче мне каких-либо денег я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы предварительного расследования не нашли ", - отметил Юрченко.

По словам нардепа, ситуация с якобы предоставлением ему неправомерной выгоды за внесение поправок в законопроект про отходы возникла из-за того, что в стране много лет не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства. Во время своего доклада Юрченко также сообщил, что на него оказывается давление со стороны компаний, которые не платят налогов за утилизацию бытовых отходов, а этот закон призван заставить их это делать.

"В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали провоцировать и оказывать давление через СМИ ", - подчеркнул он.

  • Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект про отходы.
  • Адвокаты народного депутата Александра Юрченко заявили о провокации детективов НАБУ. Они добавили, что "денег не нашли, на видео - бумаги, похожие на доллары".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать