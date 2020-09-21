Никаких денег я не брал, никого не подстрекал, - Юрченко про дело со взяткой

21 сентября, 2020, 19:20

Нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, заявил, что не имеет отношения к преступлению, которое ему инкриминирует НАБУ

Об этом он заявил в Высшем антикоррупционном суде, который избирает ему меру пресечения, сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

"Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никаких денег я не брал, никого к даче мне каких-либо денег я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы предварительного расследования не нашли ", - отметил Юрченко.

По словам нардепа, ситуация с якобы предоставлением ему неправомерной выгоды за внесение поправок в законопроект про отходы возникла из-за того, что в стране много лет не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства. Во время своего доклада Юрченко также сообщил, что на него оказывается давление со стороны компаний, которые не платят налогов за утилизацию бытовых отходов, а этот закон призван заставить их это делать.

"В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали провоцировать и оказывать давление через СМИ ", - подчеркнул он.

Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект про отходы.

Адвокаты народного депутата Александра Юрченко заявили о провокации детективов НАБУ. Они добавили, что "денег не нашли, на видео - бумаги, похожие на доллары".

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