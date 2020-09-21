На цифровизацию "Укрпочты": Кабмин намерен привлечь 30 млн евро у Европейского инвестиционного банка
Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, во время внеочередного заседания Кабмин принял проект распоряжения президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с ЕИБ относительно заключения гарантийного соглашения "Логистическая сеть". Оно предусматривает модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".
"Речь идет о привлечении под государственные гарантии выгодного займа от Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро на 20 лет с 4-летним льготным периодом", - написал Мокан.
Кроме того, по его словам, правительство приняло проект распоряжения "О делегации правительства Украины для участия в 61-1 серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности".
Мокан отметил, что это решение будет способствовать гармонизации национального и европейского законодательства в сфере интеллектуальной собственности и имплементации лучших европейских практик и механизмов защиты прав интеллектуальной собственности.
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