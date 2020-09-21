На цифровизацию "Укрпочты": Кабмин намерен привлечь 30 млн евро у Европейского инвестиционного банка

21 сентября, 2020, 12:58

Кабинет министров принял проект распоряжения по привлечению от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 30 млн евро под государственные гарантии на 20 лет для модернизации и цифровизации "Укрпочты"

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, во время внеочередного заседания Кабмин принял проект распоряжения президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с ЕИБ относительно заключения гарантийного соглашения "Логистическая сеть". Оно предусматривает модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

"Речь идет о привлечении под государственные гарантии выгодного займа от Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро на 20 лет с 4-летним льготным периодом", - написал Мокан.

Кроме того, по его словам, правительство приняло проект распоряжения "О делегации правительства Украины для участия в 61-1 серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности".

Мокан отметил, что это решение будет способствовать гармонизации национального и европейского законодательства в сфере интеллектуальной собственности и имплементации лучших европейских практик и механизмов защиты прав интеллектуальной собственности.

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