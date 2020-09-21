 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНа цифровизацию "Укрпочты": Кабмин намерен привлечь 30 млн евро у Европейского инвестиционного банка

На цифровизацию "Укрпочты": Кабмин намерен привлечь 30 млн евро у Европейского инвестиционного банка


фото: GettyImages
Кабинет министров принял проект распоряжения по привлечению от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 30 млн евро под государственные гарантии на 20 лет для модернизации и цифровизации "Укрпочты"

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, во время внеочередного заседания Кабмин принял проект распоряжения президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с ЕИБ относительно заключения гарантийного соглашения "Логистическая сеть". Оно предусматривает модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

"Речь идет о привлечении под государственные гарантии выгодного займа от Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро на 20 лет с 4-летним льготным периодом", - написал Мокан.

Кроме того, по его словам, правительство приняло проект распоряжения "О делегации правительства Украины для участия в 61-1 серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности".

Мокан отметил, что это решение будет способствовать гармонизации национального и европейского законодательства в сфере интеллектуальной собственности и имплементации лучших европейских практик и механизмов защиты прав интеллектуальной собственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать